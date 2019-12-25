В Кремле заявили об отсутствии решений по назначению Чубайса

Песков ответил, что своими проектами может заняться любой человек.

В Кремле заявили об отсутствии решений по назначению бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пока что глава государства не подписывал никаких документов о назначении Чубайса на какую-либо должность. Песков также ответил на вопрос о том, остаётся ли Анатолий Борисович в списке политиков, на которых могут рассчитывать в Кремле или он может заниматься собственными проектами. Чиновник ответил, что своими проектами может заняться любой человек.

А на этот вопрос может ответить лишь президент. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее в Кремле прокомментировали отставку Чубайса с поста главы "Роснано".

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