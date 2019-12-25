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В Кремле прокомментировали отставку Чубайса с поста главы "Роснано"
Сегодня, 13:13
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matveyvn

В Кремле прокомментировали отставку Чубайса с поста главы "Роснано"

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Это "следствие естественного ротационного процесса".

В Кремле прокомментировали отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он назвал отставку Чубайса следствием естественного ротационного процесса. Песков подчеркнул, что Анатолий Чубайс создавал государственную корпорацию.

Анатолий Борисович - он уже достаточно давно возглавляет "Роснано".

Дмитрий Песков, официальные представитель Кремля

Ранее Чубайс заявил о последнем дне работы в "Роснано".

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, роснано, чубайс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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