В Кремле заявили о работе сотрудников ЦРУ с Навальным. Оппозиционер подаст в суд

Навальный призвал показать эти доказательства по ТВ в прайм-тайм.

В Кремле заявили о работе сотрудников ЦРУ с российским политиком Алексеем Навальным, которые дают ему инструкции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним - так будет корректнее. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что это не первый раз, когда сотрудники ЦРУ дают инструкции Навальному — информация об этом и ранее появлялась в сети. Чиновник считает, что с Навальным работают инструкторы, а инструкции, которые тот получает, очевидны.

После этого высказывания Алексей Навальный завил, что решил подать в суд на Дмитрий Песоква. По мнению оппозиционера, это было прямое утверждение от государственного чиновника.

Требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Алексей Навальный, политик

Он призвал показать эти доказательства по ТВ в прайм-тайм.

Ранее Володин прокомментировал обвинения Навального в адрес Путина.

Фото: Instagram / navalny