Одной из мер по борьбе с бедностью в России являются нацпроекты.

В Кремле заявили о продолжении борьбы с бедностью. С мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пандемия коронавируса негативно сказалась на планах по борьбе с бедностью. Однако, уверяет чиновник, российская власть не собирается сидеть сложа руки — проблема является приоритетной как для президента Путина, так и для правительства.

Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис в связи с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что одной из мер по борьбе с бедностью в России являются нацпроекты — и они работают. При этом в них могут вноситься корректировки, но планомерная работа.

Ранее мы писали, что в России за год снизился уровень крайней бедности. Совместное исследование проводило "РИА Новости", опираясь на данные от Росстата за 2019 год.

Видео: kremlin.ru