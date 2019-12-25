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В Кремле заявили о праве губернаторов выбирать место лечения
Сегодня, 13:22
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matveyvn

В Кремле заявили о праве губернаторов выбирать место лечения

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Накануне главу Владимирской области Владимир Сипягина госпитализировали в частную клинику в Москве.

В Кремле заявили о праве губернаторов выбирать место лечения. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне главу Владимирской области Владимир Сипягина госпитализировали в частную клинику в Москве. Песков призвал не искать в этом факте связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Здесь вряд ли можно увязывать.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке.

Фото: pixabay.com

Теги: госпитализация, губернаторы, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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