Накануне главу Владимирской области Владимир Сипягина госпитализировали в частную клинику в Москве.

В Кремле заявили о праве губернаторов выбирать место лечения. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне главу Владимирской области Владимир Сипягина госпитализировали в частную клинику в Москве. Песков призвал не искать в этом факте связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Здесь вряд ли можно увязывать. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке.

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