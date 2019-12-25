В Кремле заявили о праве губернаторов выбирать место лечения. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне главу Владимирской области Владимир Сипягина госпитализировали в частную клинику в Москве. Песков призвал не искать в этом факте связи с эпидемиологической ситуацией в регионе.
Здесь вряд ли можно увязывать.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке.
Фото: pixabay.com
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