Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке

Он поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Говоря о причинах он заявил, что нужно давать дорогу молодым.

Волков поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.

За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики. Владимир Волков, глава Мордовии

По его словам, многое было сделано в аграрном комплексе, строительстве и промышленности.

Ранее глава петербургского избиркома Виктор Миненко подал в отставку.

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