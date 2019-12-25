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Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке
Сегодня, 13:11
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matveyvn

Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке

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Он поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Говоря о причинах он заявил, что нужно давать дорогу молодым.

Волков поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.

За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики.

Владимир Волков, глава Мордовии

По его словам, многое было сделано в аграрном комплексе, строительстве и промышленности.

Ранее глава петербургского избиркома Виктор Миненко подал в отставку.

Фото: pixabay.com

Теги: губернатор, мордовия, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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