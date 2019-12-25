Глава Мордовии обратился к Путину с просьбой об отставке

Глава Мордовии Владимир Волков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об отставке. Говоря о причинах он заявил, что нужно давать дорогу молодым.
Волков поблагодарил жителей региона за поддержку и доверие.
За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики.
Владимир Волков, глава Мордовии
По его словам, многое было сделано в аграрном комплексе, строительстве и промышленности.
Ранее глава петербургского избиркома Виктор Миненко подал в отставку.
Фото: pixabay.com
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