По последним данным, в России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом.

В четверг, 23 апреля, Кремль прокомментировал вопрос о продлении режима самоизоляции в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле заявили, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.

Нет, такой даты нет отметил Песков

Песков подчеркнул, что при этом имеется конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией.

По последним данным, в России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. При этом от инфекции скончалось 555 человек.

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля.

Видео:CNN, Piter.TV