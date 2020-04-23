В четверг, 23 апреля, Кремль прокомментировал вопрос о продлении режима самоизоляции в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
Нет, такой даты нет
отметил Песков
Песков подчеркнул, что при этом имеется конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией.
По последним данным, в России зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. При этом от инфекции скончалось 555 человек.
Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля.
Видео:CNN, Piter.TV
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