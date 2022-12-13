В Кремле заверили, что парад на День Победы состоится

Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отмене авиационной части Парада Победы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад на День Победы 9 мая состоится. Он этом он рассказал журналистам.

Комментируя сообщения СМИ о возможной отмене авиационной части Парада Победы, Песков отметил, что еще преждевременно давать такие анонсы. Он также отметил, что подготовка к параду ведется.

Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом.

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