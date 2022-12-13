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В Кремле заверили, что парад на День Победы состоится

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Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможной отмене авиационной части Парада Победы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад на День Победы 9 мая состоится. Он этом он рассказал журналистам.

Комментируя сообщения СМИ о возможной отмене авиационной части Парада Победы, Песков отметил, что еще преждевременно давать такие анонсы. Он также отметил, что подготовка к параду ведется.

Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Пригожин заявил, что сын Пескова служил в группе "Вагнер" артиллеристом.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: день победы, дмитрий песков, кремль, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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