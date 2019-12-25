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В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО
Сегодня, 13:22
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lesjasap

В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО

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Дмитрий Псков заявил, что Кремль следит за деятельностью военного альянса у границ РФ.

В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО. Об этом журналистам во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник объяснил, что североатлантический альянс продолжает приближаться к государственным границам России.

Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО. Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех его действий

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Defense Express: Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны.


 

Теги: дмитрий песков, кремль, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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