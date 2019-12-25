В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО. Об этом журналистам во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник объяснил, что североатлантический альянс продолжает приближаться к государственным границам России.
Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО. Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех его действий
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Defense Express: Россия и НАТО провели репетицию третьей мировой войны.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все