Дмитрий Псков заявил, что Кремль следит за деятельностью военного альянса у границ РФ.

В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО. Об этом журналистам во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник объяснил, что североатлантический альянс продолжает приближаться к государственным границам России.

Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО. Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех его действий Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

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