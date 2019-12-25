  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному
Сегодня, 13:18
31
matveyvn

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному

0 0

Информация от немецкой стороны поможет лучше разобраться в произошедшем с Навальным.

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал слова главы немецкого МИДа Хайко Масса о том, что ФРГ может передать Генпрокуратуре РФ данные о состоянии здоровья политика.

Весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что препятствий для передачи такой информации нет и надеется на то, что её предоставят в ближайшие дня — в связи с резонансность темы.

Чиновник подчеркнул, что информация от немецкой стороны поможет лучше разобраться в произошедшем с Навальным.

Ранее МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном.

Теги: германия, отравление навального, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии