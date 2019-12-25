Информация от немецкой стороны поможет лучше разобраться в произошедшем с Навальным.

В Кремле высказались о передаче Германией данных по Навальному. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал слова главы немецкого МИДа Хайко Масса о том, что ФРГ может передать Генпрокуратуре РФ данные о состоянии здоровья политика.

Весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что препятствий для передачи такой информации нет и надеется на то, что её предоставят в ближайшие дня — в связи с резонансность темы.

Чиновник подчеркнул, что информация от немецкой стороны поможет лучше разобраться в произошедшем с Навальным.

Ранее МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном.