В Кремле возобновилась церемония развода караулов Президентского полка

Военнослужащие выступили впервые после ограничений из-за пандемии.

В Кремле на Соборной площади открылся очередной сезон развода караулов Президентского полка.

Отметим, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 жители Москвы и гости столицы были лишены возможности посетить данное мероприятие.

Зрители смогли наблюдать построения военнослужащих, а также навыки владения оружием при выполнении строевых приемов. Помимо прежних элементов были внедрены и новые. По данным ТАСС, военные показали построение в "ромб", где выполняются специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", а также фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".

Отметим, в этом сезоне церемониальные разводы караулов будут проходить на территории Кремля с мая по сентябрь по субботам в полдень.

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Видео:YouTube / Россия 24