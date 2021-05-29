В Кремле возобновилась церемония развода караулов Президентского полка

В Кремле на Соборной площади открылся очередной сезон развода караулов Президентского полка.
Отметим, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 жители Москвы и гости столицы были лишены возможности посетить данное мероприятие.
Зрители смогли наблюдать построения военнослужащих, а также навыки владения оружием при выполнении строевых приемов. Помимо прежних элементов были внедрены и новые. По данным ТАСС, военные показали построение в "ромб", где выполняются специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", а также фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка".
Отметим, в этом сезоне церемониальные разводы караулов будут проходить на территории Кремля с мая по сентябрь по субботам в полдень.
Ранее в Выборге отметили День пограничника.
Видео:YouTube / Россия 24
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