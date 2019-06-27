В Кремле указали на неправильную трактовку закона об оскорблении власти

Песков напомнил, что закон существует для того, чтобы защитить символы государства.

В Кремле внимательно наблюдают за соблюдением закона об оскорблении власти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в действительности закон распространяется только на государственную символику.

По словам Пескова, поправка не распространяется на критику чиновников. При анализе правоприменительной практики выяснилось, что все случаи противоречат закону. Меры должны применяться только в отношении лиц, оскорбивших государственный флаг, герб или гимн.

Отметим, что по новой статье уже были осуждены несколько человек. В большинстве случаев сыграла роль неправильная трактовка закона. Так, например, жителю Вологодской области выписали реальный штраф за "сказочного Путина".

Видео: Pitet.TV