Жителю Вологодской области выписали реальный штраф за "сказочного Путина"

По мнению активистов, дело возбудили после конфликта с полицией из-за несанкционированных митингов.

Жителя Вологодской области по решению районного суда оштрафовали на 30 тыс. рублей за статус в "ВКонтакте", передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Это судебный процесс стал одним из первых по недавно принятому закону – "неуважение к власти". Юрий Шадрин написал на своей странице в соцсети: "Путин … не сказочный, а реальный". Активист предполагает, что причиной возбуждения дела стал конфликт с правоохранительными органами после проведения серии митингов против пенсионной реформы.

Ранее за такой же статус на 20 тыс. рублей был оштрафован житель Новгородской области Юрий Картыжев. Согласно закону, за первое нарушение предусмотрен штраф от 30 до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение полагается штраф от 100 до 200 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Фото: "ВКонтакте" / Юрий Шадрин

Видео: Piter.tv