Песков подчеркнул, что за 15 лет отечественная фармацевтика проделала значительный путь развития.

В Кремле считают, что у РФ есть мощности для скачкообразного увеличения производства вакцины. С заявлением в интервью RT выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Производство уже сейчас начинается, это вопрос дней и недель. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, мощности по производству вакцины от новой коронавирусной инфекции будут наращиваться за счёт внутреннего потенциала. Чиновник подчеркнул, что за 15 лет отечественная фармацевтика проделала значительный путь развития и вполне конкурентоспособна. При этом производители могут предпринимать скачкообразные меры для ускоренно выпуска продукции.

Ранее в Австралии рассказали о разработке вакцины от COVID-19.

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