В Австралии рассказали о разработке вакцины от COVID-19

Минздрав сообщил, что создание препарата ведется по опережающему графику.

В Австралии рассказали о разработке вакцины V451 от COVID-19. Местный телеканал 9 News представил заявление министра здравоохранения Грега Ханта. Чиновник отметил, что препарат создается на базе университета Квинсленда и компании CSL Limited. Предположительно, вакцина может быть готова к массовому использованию в июле 2021 года. Власти страны заключили контракт на поставку 51 млн доз препарата.

Первоначальные данные очень четкие, вакцина доказывает свою безопасность в ходе первой фазы клинических испытаний, также она вызывает положительный ответ антител. Это значит, что она выполняет задачу Грег Хант, глава Минздрава Австралии

Чиновник уточнил, что разработка вакцины от коронавируса ведется с опережением графика. В рамках первой фазы испытаний препарат показал себя как безопасный. В компании CSL Limited подадут запрос на проведение третьей фазы тестов до конца 2020 года.

РФПИ и GL Rapha запустят в Южной Корее выпуск свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" в год.

Фото: Pixabay.com