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В Австралии рассказали о разработке вакцины от COVID-19
Сегодня, 9:26
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lesjasap

В Австралии рассказали о разработке вакцины от COVID-19

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Минздрав сообщил, что создание препарата ведется по опережающему графику.

В Австралии рассказали о разработке вакцины V451 от COVID-19. Местный телеканал 9 News представил заявление министра здравоохранения Грега Ханта. Чиновник отметил, что препарат создается на базе университета Квинсленда и компании CSL Limited. Предположительно, вакцина может быть готова к массовому использованию в июле 2021 года. Власти страны заключили контракт на поставку 51 млн доз препарата.

Первоначальные данные очень четкие, вакцина доказывает свою безопасность в ходе первой фазы клинических испытаний, также она вызывает положительный ответ антител. Это значит, что она выполняет задачу

Грег Хант, глава Минздрава Австралии

Чиновник уточнил, что разработка вакцины от коронавируса ведется с опережением графика. В рамках первой фазы испытаний препарат показал себя как безопасный. В компании CSL Limited подадут запрос на проведение третьей фазы тестов до конца 2020 года.

РФПИ и GL Rapha запустят в Южной Корее выпуск свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" в год.

Фото: Pixabay.com

Теги: австралия, вакцина, грег хант, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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