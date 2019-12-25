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В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сегодня, 15:22
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matveyvn

В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"

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Следует ожидать встречу лидеров четырёх стран в "нормандском" формате в обозримым будущем.

В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита". С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментирую слова Владимира Зеленского.

Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что следует ожидать встречу лидеров четырёх стран в "нормандском" формате в обозримым будущем. Однако чиновник задался риторическим вопросом — какое будущее можно считать "обозримым"?

По его словам, для встречи должны быть достигнуты те договорённости, которые ранее были зафиксированы в документах.

Ранее Кремль отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров.

Теги: кремль, нормандская четверка, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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