Следует ожидать встречу лидеров четырёх стран в "нормандском" формате в обозримым будущем.

В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита". С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментирую слова Владимира Зеленского.

Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что следует ожидать встречу лидеров четырёх стран в "нормандском" формате в обозримым будущем. Однако чиновник задался риторическим вопросом — какое будущее можно считать "обозримым"?

По его словам, для встречи должны быть достигнуты те договорённости, которые ранее были зафиксированы в документах.

Ранее Кремль отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров.