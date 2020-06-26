Чиновник добавил, что новости о "голосовании на лавочке" в городских дворах кажутся ему неправдой.

В Кремле рассказали о большом количестве фейков в связи с голосованием. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал ситуацию, о которой рассказали журналисты — якобы во Владивостоке участок для голосования организовали в багажнике автомобиля. Песков заявил, что эту информацию стоит проверить. В случае подтверждения необходимо обращаться в избирательную комиссию.

Нужно выяснить, является ли это запрещенным форматом организации голосования по закону. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, даже если выявленные факты подтвердятся, то они не являются принуждением к голосованию.

Чиновник добавил, что новости о "голосовании на лавочке" в городских дворах кажутся ему неправдой. Но даже в этом случае он призвал разбираться с тем, насколько такой формат соответствует законодательству о голосовании.

На лавочке — не лавочке, здесь главное — соответствует это закону или не соответствует.

Ранее мы рассказывали, что дед Мороз решил сходить на голосование по поправкам в Конституцию в Тосно.

Видео: kremlin.ru