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Дед Мороз решил сходить на голосование по поправкам в Конституцию в Тосно

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Летние дни волшебник проводит под Петербургом.

До избирательного учатска по поправкам в Конституцию РФ добрался Дед Мороз. Информация об этом появилась в ВК-сообществе  "Тосненский вестник | Тосно | Тосненский район".

По словам новогоднего волшебника, самый жаркий сезон он проводит именно в 47-ом регионе, поэтому время голосования ему подошло.

Кроме того, на городском образовательном участке был замечен арабский шейх.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге прошли игрушечные пикеты и митинг против поправок в Конституцию.

Видео: ВКонтакте / tosnovestnik

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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