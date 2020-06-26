Дед Мороз решил сходить на голосование по поправкам в Конституцию в Тосно

До избирательного учатска по поправкам в Конституцию РФ добрался Дед Мороз. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Тосненский вестник | Тосно | Тосненский район".
По словам новогоднего волшебника, самый жаркий сезон он проводит именно в 47-ом регионе, поэтому время голосования ему подошло.
Кроме того, на городском образовательном участке был замечен арабский шейх.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге прошли игрушечные пикеты и митинг против поправок в Конституцию.
Видео: ВКонтакте / tosnovestnik
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