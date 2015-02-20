В Кремле раскрыли содержание письма Гутерреша Путину

Дмитрий Песков рассказал о невозможности вернуться к зерновой сделке.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша главе государства расписан план действий по зерновой сделке и обещание того, что когда-то международные обязательства Всемирной организации в отношении Москвы могут быть выполнены.

К сожалению,вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется, она де-факто так и не было исполнена. Поэтому это невозможно. Вместе с тем, президент Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно восстановить сделку, как только она будет исполнена. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста.

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