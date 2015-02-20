Песков не стал комментировать законопроект о повышении призывного возраста

В Кремле рассказали о том, что не будут давать комментарии по теме.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине не комментирует поправки, согласно которым призывной возраст в стране для молодых людей будет установлен в диапазоне с 18 до 30 лет. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 25 июля сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Объяснения все даны профильными ведомствами, если есть вопросы, то, конечно, нужно ориентироваться прежде всего на них. И, конечно, здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения министерства обороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник пояснил, что не может ничего нового сказать по вопросу о том, почему поменялась изначальная концепция законопроекта. Ранее документ предполагал повышение не только верхней планки призывного возраста - с 27 до 30 лет, но и нижней - с 18 до 21 года.

В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко.

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