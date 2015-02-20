В Кремле назвали цель встречи Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков прокомментировал темы, которые обсуждали политики в Петербурге.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались для "сверки часов" в Петербурге. На мероприятии политиками обсуждались в том числе вопросы национальной безопасности, целей у Москвы и Минска достичь каких-то договоренностей не было. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 июля сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Встреча была для "сверки часов", для обмена мнениями. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств. Там прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и союзного государства, и внешней угрозы по периметру... Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле пояснили, что в рамках очень тесных и регулярных отношений главы государств России и Белоруссии синхронизируют свою позицию друг с другом.

В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ