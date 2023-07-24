В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву

Песков посоветовал задать вопрос по системе ПВО в Минобороны.

Российские военные нейтрализовали все беспилотники в Москве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, утром 24 июля два украинских беспилотника ударили по нежилым зданиям в столице. Пострадавших в результате инцидента нет. Песков не стал уточнять, была ли модернизирована система ПВО, посоветовав задать данный вопрос Минобороны.

Ранее Песков заявил, что службы безопасности начеку после увеличение числа атак украинских БПЛА.

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