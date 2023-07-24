  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на Москву

0 0

Песков посоветовал задать вопрос по системе ПВО в Минобороны.

Российские военные нейтрализовали все беспилотники в Москве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, утром 24 июля два украинских беспилотника ударили по нежилым зданиям в столице. Пострадавших в результате инцидента нет. Песков не стал уточнять, была ли модернизирована система ПВО, посоветовав задать данный вопрос Минобороны.

Ранее Песков заявил, что службы безопасности начеку после увеличение числа атак украинских БПЛА.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотники, дмитрий песков, кремль, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии