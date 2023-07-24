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Песков: службы безопасности начеку после увеличение числа атак украинских БПЛА

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В Кремле отметили, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать беспилотниками регионы страны.

Службы безопасности начеку после увеличение числа атак украинских беспилотников. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать беспилотниками регионы страны. Отвечая на вопрос, необходимы ли в связи с этим дополнительные поручения главы государства, Песков заявил, что "ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа".

Ранее Песков заявил, что Россия никогда не наносит удары по объектам социнфраструктуры и храмам на Украине.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотники, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, служба безопасности
Категории: Лента новостей, Новости России,

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