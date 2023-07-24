Песков: службы безопасности начеку после увеличение числа атак украинских БПЛА

В Кремле отметили, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать беспилотниками регионы страны.

Службы безопасности начеку после увеличение числа атак украинских беспилотников. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать беспилотниками регионы страны. Отвечая на вопрос, необходимы ли в связи с этим дополнительные поручения главы государства, Песков заявил, что "ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа".

Ранее Песков заявил, что Россия никогда не наносит удары по объектам социнфраструктуры и храмам на Украине.

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