Песков: службы безопасности начеку после увеличение числа атак украинских БПЛА

Службы безопасности начеку после увеличение числа атак украинских беспилотников. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что за последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать беспилотниками регионы страны. Отвечая на вопрос, необходимы ли в связи с этим дополнительные поручения главы государства, Песков заявил, что "ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа".
Ранее Песков заявил, что Россия никогда не наносит удары по объектам социнфраструктуры и храмам на Украине.
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