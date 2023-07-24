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Песков: Россия никогда не наносит удары по объектам социнфраструктуры и храмам на Украине

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По его словам, подобные обвинения являются неправдой.

Вооруженные силы России никогда не наносят удары по объектам социнфраструктуры и храмам на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя ситуацию с повреждениями Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия, Песков отметил, что подобные обвинения являются неправдой. Он подчеркнул, что речь идет об антиракетах, которые были выпущены Украиной.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, одесса, пресс-секретарь президента россии, украина, храмы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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