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Минобороны: российские войска пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста

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В ходе очередной атаки российские войска уничтожили украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Вооруженные силы России пресекли попытки украинских войск высадиться в районе Антоновского моста. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

В ходе очередной атаки российские войска уничтожили украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках. Кроме того, артиллерийские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение по позициям украинских националистов в районе города Херсон и населенного пункта Кизомыс.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли два ракетных удара по пунктам дислокации ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: антоновский мост, вооруженные силы россии, днепр, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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