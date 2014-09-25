Минобороны: российские войска пресекли попытки ВСУ высадиться в районе Антоновского моста

В ходе очередной атаки российские войска уничтожили украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Вооруженные силы России пресекли попытки украинских войск высадиться в районе Антоновского моста. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

В ходе очередной атаки российские войска уничтожили украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках. Кроме того, артиллерийские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение по позициям украинских националистов в районе города Херсон и населенного пункта Кизомыс.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли два ракетных удара по пунктам дислокации ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России