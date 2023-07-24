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Минобороны: российские войска нанесли два ракетных удара по пунктам дислокации ВСУ на Купянском направлении

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Удары были нанесены оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" в районе населенного пункта Гончаровское.

Вооруженные силы России нанесли два ракетных удара по пунктам дислокации украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удары были нанесены оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" в районе населенного пункта Гончаровское. Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли девять авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, запад, купянское направление, минобороны россии, сергей зыбинский
Категории: Лента новостей, Новости России,

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