Минобороны: российские войска нанесли два ракетных удара по пунктам дислокации ВСУ на Купянском направлении

Удары были нанесены оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" в районе населенного пункта Гончаровское.

Вооруженные силы России нанесли два ракетных удара по пунктам дислокации украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Удары были нанесены оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" в районе населенного пункта Гончаровское. Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли девять авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".

Видео: Минобороны России