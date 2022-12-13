В Кремле раскрыли отношение Путина к идее повысить призывной возраст в России

Дмитрий Песков оценил предложение Минобороны РФ.

В Кремле раскрыли отношение российского президента Владимира Путина к идее повысить призывной возраст в стране. Соответствующей информацией с журналистами в ходе телефонного брифинга поделился официальный представитель российской администрации при главе государства Дмитрий Песков. Чиновнику СМИ напомнили о том, что еще 21 декабря министр по обороне РФ Сергей Шойгу выступил с инициативой по поэтапному увеличению призывного возраста для молодых людей с 18 лет до 21 года. При этом предельный возраст также возрастет с 27 до 30 лет. При этом военный руководитель страны не уточнил о сроках подобных изменений.

Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует узнавать информацию в Минобороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков отметил героические действия российских военных при взятии Соледара.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ