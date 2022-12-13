По его словам, сейчач не время потирать руки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил героические действия российских военных при взятии Соледара. Об этом он рассказал журналистам.

Комментируя заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о полном освобождении Соледара, Песков отметил, что российские военные проделали гигантскую работу. Он назвал эти действия самоотверженными и героическими не только в этом, но и на других направлениях, где ведутся боевые действия.

Это не время останавливаться, не время потирать руки и так далее, главная работа еще впереди. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара

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