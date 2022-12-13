Минобороны подтвердило освобождение Подгородного близ Соледара

Игорь Конашенков рассказал о ситуации в поселке на территории ДНР.

Российское министерство по обороне подтвердило освобождение населенного пункта Подгородного, расположенного вблизи города Соледара. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе выступления перед журналистами на регулярном брифинге от 11 января. Он пояснил, что поселок на территории Донецкой народной республики был взят под контроль Вооруженных сил РФ за последние сутки проведения специальной военной операции. Этот населенный пункт прилегает к Артемовску (Бахмут - украинское название), располагается к юго-западном направлении от Соледара.

На донецком направлении освобожден поселок Подгорное в районе Соледара. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В ходе боев за населенный пункт российскими военными было уничтожено до 80 украинских военнослужащих, один танк и три бронированных автомобиля противника.

Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Соледар, ВКС наносят удары по целям в городе.

Фото и видео: Минобороны России