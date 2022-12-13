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Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Соледар, ВКС наносят удары по целям в городе

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО по Донецкому направлению.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что боевые подразделения ВДВ блокировали город Соледар, а Воздушно-космические силы РФ наносят удары по целям в районе выполнения задач специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 11 января сделал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что противник блокирован с северной и южной частей города.

ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника... штурмовые отряды ведут бой в городе.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

За последние сутки Вооруженным силам России также удалось взять под контроль поселок Подгородное, находящийся в районе Соледара на Донецком направлении. Вооруженные силы Украины потеряли до 80 человек личного состава, а также три броннированные машины и две единицы автомобильной техники.

ВС России уничтожили до 25 украинских военных на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво, соледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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