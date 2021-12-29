В Кремле прокомментировали возможное возвращение дистанционного обучения

В России около 10% вузов используют исключительно дистанционный формат обучения.

Планов по переводу российских школьников и студентов на дистанционное обучение пока нет. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это вообще не рассматривается в Кремле, это может рассматриваться только в оперативном штабе в правительстве. Но насколько мне известно, таких планов нет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

В пресс-службе министерства науки и высшего образования России в беседе с ТАСС ранее сообщили, что в настоящее время около десяти процентов вузов страны используют исключительно дистанционный формат обучения, а 90% – смешанный.

Ранее в Москве приостановили плановую госпитализацию детей. В депздраве столицы рассказали, что в последние две недели фиксируется беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних: число заболевших детей выросло в 14 раз, а госпитализаций – в 10 раз.

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