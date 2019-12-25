В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

Москва пытается понять — специально ли вывозятся за рубеж улики.

В Кремле прокомментировали требование политика Алексея Навального вернуть ему одежду. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он заявил, что Москва пытается понять — специально ли вывозятся за рубеж улики, связанные с делом Навального.

Ранее мы писали, что немецкие юристы считают, что ФРГ не может расследовать инцидент с Навальным.

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