В Кремле прокомментировали требование Навального вернуть ему одежду

В Кремле прокомментировали требование политика Алексея Навального вернуть ему одежду. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он заявил, что Москва пытается понять — специально ли вывозятся за рубеж улики, связанные с делом Навального.
Ранее мы писали, что немецкие юристы считают, что ФРГ не может расследовать инцидент с Навальным.
Фото: pixabay.com
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