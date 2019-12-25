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Немецкие юристы считают, что ФРГ не может расследовать инцидент с Навальным
Сегодня, 9:08
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matveyvn

Немецкие юристы считают, что ФРГ не может расследовать инцидент с Навальным

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Их мнения спрашивала Ангела Меркель.

Немецкие юристы считают, что Германия не может расследовать инцидент с Алексеем Навальным. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Немецкая юстиция отмечает, что они не могут начать официальное расследование и предъявить кому-либо обвинение, так как преступление было совершено на территории другого государства.

Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к немецким юристам и адвокатам с вопросом — имеет ли Германия возможность начать расследование случая предполагаемого отравления российского политика. Они ответили отрицательно, добавив, что Навальный прибыл в Германию только на лечение.

Ранее в полиции рассказали о 200 опрошенных по делу Навального.

Фото: pixabay.com

Теги: отравление навального, расследование, фрг, юстиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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