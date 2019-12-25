В полиции рассказали о 200 опрошенных по делу Навального

Сотрудники изучают выводы экспертов и полученные объяснения.

В полиции рассказали о 200 опрошенных по делу Алексея Навального, которому стало плохо во время перелёта из Томска в Москву, из-за чего самолёт экстренно приземлился в Омске.

По сообщению управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, в данный момент сотрудники продолжают опрашивать сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, также продлена доследственная проверка.

Среди опрошенных — свидетели случившегося с политиком в самолёте, а также те, кто контактировал с ним в Томске и Томской области. Сотрудники транспортной полиции учитывают версии по поводу причин инцидента, которые звучали в СМИ и социальных сетях.

Также полицейские изучают выводы экспертов и полученные объяснения.

Ранее мы писали, что ФРГ отказалась раскрывать данные о соратнице Навального и бутылке со следами "Новичка".

Фото: Piter.tv