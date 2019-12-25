ФРГ отказалась раскрывать данные о соратнице Навального и бутылке со следами "Новичка"

При этом в кабмине подчеркнули, что у России есть все доказательства для начала расследования.

Германия отказалась раскрывать данные о соратнице Алексея Навального Марине Певчих и бутылке со следами "Новичка". Об этом пишут "РИА Новости".

Известно, что Марина Певчих находилась вместе с Алексеем Навальным в командировке в Томской области, после которой состояние политика резко ухудшилось и его госпитализировали в Германию. Девушка тогда уклонилась от дачи объяснений полицейским и вылетела в Германию 22 августа. Её местонахождение сейчас неизвестно. Певчих постоянно проживает в Великобритании.

В правительстве Германии не стали подтверждать, что Марина Певчих и бутылка воды со следами яда "Новичок", которую можно считать потенциальной уликой, находятся в ФРГ. При этом в кабмине подчеркнули, что у России есть все доказательства для начала расследования по ситуации с Навальным — в том числе результаты его проб и анализов.

Ранее Верховный суд России ликвидировал партию Навального "Россия будущего".

Фото: pixabay.com