В Кремле прокомментировали сведения об оттоке капитала из России

Песков отметил, что на мировых рынках ситуация волатильная.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сведения об оттоке капитала из России. Он отметил, что нет причин для беспокойства, так как соблюдаются основы макроэкономической стабильности.

Песков подчеркнул, что ситуация на мировых рынках достаточно волатильная. По словам представителя Кремля, рынки развиваются по синусоиде.

В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее мы писали, что банки стали реже продавать коллекторам долги россиян.

Фото:kremlin.ru