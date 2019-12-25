Банки стали реже продавать коллекторам долги россиян

С начала года было коллекторам предложили купить долги населения на 171,6 млрд рублей.

С начала 2021 года банки предложили коллекторам купить долги россиян на сумму 171,6 млрд рублей. Это на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, пишет РБК, ссылаясь на отчет Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Коллекторы предполагают, что долги к ним стали реже попадать из-за роста цен на рынке. Так, за десять месяцев число кейсов сократилось на 20%, или до 1,2 млн.

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