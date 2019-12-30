Песков не знает, будет ли президент Украины приглашен в Москву на 9 мая.

В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне. Дмитрий Песков заявил, что фраза о виновности СССР вызывает только сожаление и непонимание. Ранее президент Украины рассказал, что поляки первыми почувствовали на себе "сговор тоталитарных режимов". По его словам, это привело Германию к возможности запустить "смертоносный маховик Холокоста"

Пресс-секретарь президент РФ не знает, приглашен ли Зеленский на парад 9 мая в Москву. Он заявил, что ему необходимо уточнить данный вопрос.

Ранее Piter.tv писал о том, что Леонид Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News