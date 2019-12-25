Это повод для мобилизации граждан.

В Кремле прокомментировали рост числа случаев коронавируса в России. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он считает, что рост количества заразившихся COVID-19 в России — повод для мобилизации граждан и повышенной осторожности.

Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу.

Фото: pixabay.com