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В Кремле прокомментировали рост числа случаев коронавируса в России
Сегодня, 14:36
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matveyvn

В Кремле прокомментировали рост числа случаев коронавируса в России

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Это повод для мобилизации граждан.

В Кремле прокомментировали рост числа случаев коронавируса в России. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он считает, что рост количества заразившихся COVID-19 в России — повод для мобилизации граждан и повышенной осторожности.

Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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