В Кремле прокомментировали рост числа случаев коронавируса в России. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он считает, что рост количества заразившихся COVID-19 в России — повод для мобилизации граждан и повышенной осторожности.
Это касается каждого из нас. Но что касается локдауна, я не слышал таких обсуждений.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Ранее Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу.
Фото: pixabay.com
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