Песков отметил, что с вопросам — носят ли меры характер рекомендаций — нужно идти в мэрию.

В Кремле прокомментировали режим обязательной самоизоляции в Москве. Меры соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все они осуществляются в интересах людей. Юридическую оценку давать я не буду, - сказал чиновник.

Песков отметил, что с вопросам — носят ли меры характер рекомендаций — нужно идти в мэрию.

Накануне Михаил Мишустин предложил регионам также ввести режим обязательной самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей.

Видео: YouTube / CBS News