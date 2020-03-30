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В Кремле прокомментировали режим обязательной самоизоляции в Москве

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Песков отметил, что с вопросам — носят ли меры характер рекомендаций — нужно идти в мэрию.

В Кремле прокомментировали режим обязательной самоизоляции в Москве. Меры соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения. Так считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Все они осуществляются в интересах людей. Юридическую оценку давать я не буду, - сказал чиновник.

Песков отметил, что с вопросам — носят ли меры характер рекомендаций — нужно идти в мэрию.

Накануне Михаил Мишустин предложил регионам также ввести режим обязательной самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей.

Видео: YouTube / CBS News

Теги: карантин, коронавирус, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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