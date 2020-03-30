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Сегодня, 14:04
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Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

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За передвижением населения будут следить информационные системы.

Сергей Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей. Об этом мэр города рассказал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Усиления контроля за жителями региона произойдет благодаря информационным системам, которые заработают в конце недели.

Ждем также принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу

прокомментировал чиновник

Напомним, что режим всеобщей самоизоляции в столице и Подмосковье введен с 30 марта. Местным жителям разрешается покидать дома ради выгула домашних животных, посещения аптек и продуктовых магазинов. Они также могут выходить на улицу в случае необходимости оказания неотложной помощи или чтобы вынести мусор. При этом нельзя заходить дальше, чем радиус от дома в 100 метров. Также сотрудникам, которым необходимо появляться на рабочем месте, будут выданы пропуска для перемещения.

Дмитрий Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества.

Видео: Вконтакте/blogsobyanin

Теги: карантин, коронавирус, москва, режим самоизоляции, сергей собянин
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 14:23

давно пора!!!

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