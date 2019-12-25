"Это внутренние дела и внутренние процедуры страны".

В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, проект указа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе военнослужащих в Азербайджан, который накануне внесли в парламент — это внутренние дела и внутренние процедуры страны.

Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана. Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее стало известно, зачем Турции понадобились С-400.

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