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В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан
Сегодня, 16:20
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matveyvn

В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан

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"Это внутренние дела и внутренние процедуры страны".

В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, проект указа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе военнослужащих в Азербайджан, который накануне внесли в парламент — это внутренние дела и внутренние процедуры страны.

Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана.

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Ранее стало известно, зачем Турции понадобились С-400.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, кремль, песков, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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