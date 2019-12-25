В Кремле прокомментировали планы Турции отправить военных в Азербайджан. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, проект указа президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о вводе военнослужащих в Азербайджан, который накануне внесли в парламент — это внутренние дела и внутренние процедуры страны.
Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана.
Дмитрий Песков официальный представитель Кремля
Ранее стало известно, зачем Турции понадобились С-400.
Фото: pixabay.com
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