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В Кремле прокомментировали отмену запрета на работу Telegram
Сегодня, 15:16
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matveyvn

В Кремле прокомментировали отмену запрета на работу Telegram

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Развитие IT-сектора является одним из приоритетов в работе президента России.

В Кремле положительно оценили отмену запрета на работу Telegram. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне в Татарстане прошла панельная дискуссия с участием представителей IT-индустрии.

Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которое было организовано нашим правительством в Татарстане.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что считает это полезным. Чиновник добавил, что развитие IT-сектора является одним из приоритетов в работе президента России. Песков напомнил, что накануне Владимир Путин подписал ряд соответствующих поручений.

Ранее Песков призвал Жириновского подкрепить обвинения доказательствами.

Теги: it-индустрия, telegram, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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