В Кремле прокомментировали отмену запрета на работу Telegram

В Кремле положительно оценили отмену запрета на работу Telegram. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне в Татарстане прошла панельная дискуссия с участием представителей IT-индустрии.
Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которое было организовано нашим правительством в Татарстане.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он отметил, что считает это полезным. Чиновник добавил, что развитие IT-сектора является одним из приоритетов в работе президента России. Песков напомнил, что накануне Владимир Путин подписал ряд соответствующих поручений.
Ранее Песков призвал Жириновского подкрепить обвинения доказательствами.
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