В Кремле прокомментировали отмену запрета на работу Telegram

Развитие IT-сектора является одним из приоритетов в работе президента России.

В Кремле положительно оценили отмену запрета на работу Telegram. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне в Татарстане прошла панельная дискуссия с участием представителей IT-индустрии.

Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которое было организовано нашим правительством в Татарстане. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что считает это полезным. Чиновник добавил, что развитие IT-сектора является одним из приоритетов в работе президента России. Песков напомнил, что накануне Владимир Путин подписал ряд соответствующих поручений.

Ранее Песков призвал Жириновского подкрепить обвинения доказательствами.