В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Российский министр должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств.

В Кремле прокомментировали отмену визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Берлин. Мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в отношениях России и Германии нет факторов, которые могли бы негативно влиять на отношения двух государств. Песков отметил, что Лавров отказался от визита после того, как немецкая сторона существенно изменила график визита и урезала его время.

Ранее мы писали, что МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября. Российский министр должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств вместе с главой немецкого МИДа Хайко Маасом. Дата визита была согласована ещё 11 августа. Третьего сентября Германия сообщила об изменениях в графике Мааса, из-за чего его участие в церемонии отменили. При этом на встречу двух министров немецкая сторона выделила всего полтора часа.