МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

В министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября.
Российский министр должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств вместе с главой немецкого МИДа Хайко Маасом.
Дата визита была согласована ещё 11 августа. Третьего сентября Германия сообщила об изменениях в графике Мааса, из-за чего его участие в церемонии отменили. При этом на встречу двух министров немецкая сторона выделила всего полтора часа.
В российском МИДе заявили, что изначальная цель поездки Лаврова в Германию оказалась неактуальной, а формат встречи с его немецким коллегой — сильно урезанным.
Участникам церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств Сергей Лавров направит приветствие.
Ранее Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать Россию".
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