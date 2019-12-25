МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

Изначальная цель поездки министра в Германию оказалась неактуальной.

В министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября.

Российский министр должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств вместе с главой немецкого МИДа Хайко Маасом.

Дата визита была согласована ещё 11 августа. Третьего сентября Германия сообщила об изменениях в графике Мааса, из-за чего его участие в церемонии отменили. При этом на встречу двух министров немецкая сторона выделила всего полтора часа.

В российском МИДе заявили, что изначальная цель поездки Лаврова в Германию оказалась неактуальной, а формат встречи с его немецким коллегой — сильно урезанным.

Участникам церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств Сергей Лавров направит приветствие.

Ранее Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать Россию".