  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Сегодня, 9:45
131
matveyvn

МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

0 0

Изначальная цель поездки министра в Германию оказалась неактуальной.

В министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября.

Российский министр должен был принять участие в церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств вместе с главой немецкого МИДа Хайко Маасом.

Дата визита была согласована ещё 11 августа. Третьего сентября Германия сообщила об изменениях в графике Мааса, из-за чего его участие в церемонии отменили. При этом на встречу двух министров немецкая сторона выделила всего полтора часа.

В российском МИДе заявили, что изначальная цель поездки Лаврова в Германию оказалась неактуальной, а формат встречи с его немецким коллегой — сильно урезанным.

Участникам церемонии закрытия перекрестного Года научно-образовательных партнерств Сергей Лавров направит приветствие.

Ранее Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать Россию".

Теги: германия, лавров, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии