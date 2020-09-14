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Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать Россию"

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Он считает, что отношения между Евросоюзом и Россией нужно выстраивать при помощи "страховочной сетки".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании Евросоюза "наказать Россию". Мнением он поделился во время интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Лавров считает, что ЕС приносит в жертву свои геоэкономические и стратегические интересы ради сиюминутных желаний не отстать от США в попытках наказать РФ.

Мы привыкли к этому.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Он отметил, что в данных условиях отношения между Евросоюзом и Россией нужно выстраивать при помощи "страховочной сетки". По мнению Лаврова, это означает, что Россия должна действовать в договорённостях таким образом, чтобы не зависеть от действий Евросоюза, если тот останется на своих "негативных и деструктивных позициях".

Ранее Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального.

Видео: YouTube / МГИМО

Теги: евросоюз, лавров, мид рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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