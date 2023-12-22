Дмитрий Песков оценил борьбу с коррупцией с стране.

Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в российском министерстве по обороне речь не идет, борьба с коррупцией ведется властями последовательно на всех уровнях. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы добавил, что не может рассказать СМИ о деталях, поскольку не имеет на это должностных полномочий.

Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости