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В Кремле прокомментировали новые задержания в Минобороны

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Дмитрий Песков оценил борьбу с коррупцией с стране.

Ни о какой кампанейщине в связи с новыми задержаниями в российском министерстве по обороне речь не идет, борьба с коррупцией ведется  властями последовательно на всех уровнях. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы добавил, что не может рассказать СМИ о деталях, поскольку не имеет на это должностных полномочий.

Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал решения ЕС о замороженных активах России экспроприацией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, коррупция, кремль, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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