  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:45
74
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кремле прокомментировали колонку вдовы Навального* в Washington Post

0 0

Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир путин не читает такие материалы.

В Кремле прокомментировали авторскую колонку вдовы Алексея Навального* Юлии в американском издании The Washington Post. В Москве отметили, что иногда даже уважаемые газеты с мировой известностью публикуют материалы низкого качества. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что в Кремле такое не читают и не планируют ознакамливаться с текстом. В СМИ напомнили, что Юлия Навальная призвала не признавать результаты президентских выборов в России.

Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы. Нет, мы не читаем такие материалы.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: the washington post, дмитрий песков, кремль, юлия навальная
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии