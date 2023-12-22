Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир путин не читает такие материалы.

В Кремле прокомментировали авторскую колонку вдовы Алексея Навального* Юлии в американском издании The Washington Post. В Москве отметили, что иногда даже уважаемые газеты с мировой известностью публикуют материалы низкого качества. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель администрации при российском президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что в Кремле такое не читают и не планируют ознакамливаться с текстом. В СМИ напомнили, что Юлия Навальная призвала не признавать результаты президентских выборов в России.

Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы. Нет, мы не читаем такие материалы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле прокомментировали заявления Пашиняна о возможности выхода из ОДКБ.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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