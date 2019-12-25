В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом Френкелем

Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с пострадавшим на голосовании журналистом

В Кремле прокомментировали инцидент с журналистом Давидом Френкелем. Пресс-секретарь президента России рассказал, что корреспонденты должны беспрепятственно осуществлять свою деятельность, однако, самостоятельно соблюдать нормы действующего законодательства.

К сожалению, во всем мире случается такое. Естественно, мы относимся к этому критически Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Чиновник заметил, что в правительстве РФ обращают внимание на случаи противодействия работе СМИ. На данный момент Пескову неизвестно о дополнительных указаниях президента, направленных в СК РФ или полицию, относительного данного происшествия. В Кремле напомнили, что в стране действует закон, который регулирует режим работы прессы.

После инцидента с журналистом Давидом Френкелем в УИК заявили о пропаже документов.

Фото: Telegram/видео Владимир Моложеня