В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

Главный врач накануне заявил, что медики пока не смогли поставить диагноз.

В Кремле прокомментировали госпитализацию Алексея Навального. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в Кремле не получали официального обращения от представителей Алексея Навального о его транспортировке в Германию. Однако о планах на госпитализацию политика стало известно из соцсетей, подчеркнул Песков. Он добавил, что немецкие медики были приглашены в омскую клинику, в которой лечится политик. Он могли поучаствовать в консилиуме, получить всю информацию о методах лечения и результатах анализов.

Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что главный врач накануне заявил, что медики пока не смогли поставить диагноз Навальному, поэтому его пока что невозможно госпитализировать. Отвечая на вопрос о вмешательстве российских властей в эти вопросы, он ответил, что "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов".

Чиновник также высказался о версии отравления Навального.

Исключен какой-то набор веществ, которые могли стать причиной для отравления, но это не является исчерпывающим.

Ранее был озвучен предварительный диагноз Алексея Навального.